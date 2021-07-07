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Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında finansman anlaşması imzaladı

07.07.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında finansman anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon avro tutarında finansman anlaşmasına imza attı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Banka, ayrıca, çiftçilerin ve tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla da European Fund for Southeast Europe'dan (EFSE) 25 milyon avro tutarında kredi sağladı. Böylece banka, 6 yıl vadeli bu iki kredi sayesinde reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil finansmanı sağlayarak, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini hızlandırmasına önemli bir katkı sunmuş oldu.

Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket eden Yapı Kredi, kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanılması konusunda sorumlu bir davranış sergiliyor. İş dünyasına sağladıkları finansmanlar nedeniyle sahip olduğu dönüştürücü güçle yeşil ekonomiye geçişi her alanda destekleyen banka, bu doğrultuda pek çok ürün ve hizmetiyle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını her daim ortak fayda yaratma temeline oturtan banka, bu alandaki çalışmalarıyla toplumdaki olumlu etkisini artırmayı amaçlarken yenilenebilir enerjiye verdiği destekle enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıp sektörün dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor. Banka, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçireceği yeni proje ve uygulamalarla enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı ve enerji sektörünün dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürecek.

Yapı Kredi yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile sağladığı 962 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini dış ticaret finansmanına yönlendirerek sürdürülebilir dönüşüme olan katkısını devam ettirmişti.

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