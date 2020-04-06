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Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği ’Naht’ ve ağaç üzerine resim yapma sanatı ile çok güzel eserler üretiyor.Naht sanatına küçük yaşlardan beri meraklı olduğunu ve son 5 yıldır evinin çatı katında oluşturduğu atölyesinde çalışarak ağırlık verdiğini belirten Yılmaz, ’Yapmış olduğum bu sanatta kullandığım malzemeleri dışarıdan temin ediyorum.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği ’Naht’ ve ağaç üzerine resim yapma sanatı ile çok güzel eserler üretiyor.
Naht sanatına küçük yaşlardan beri meraklı olduğunu ve son 5 yıldır evinin çatı katında oluşturduğu atölyesinde çalışarak ağırlık verdiğini belirten Yılmaz, ’Yapmış olduğum bu sanatta kullandığım malzemeleri dışarıdan temin ediyorum. Hurç, kavak ve ceviz ağacı kullanıyorum. Malzeme temini konusunda genelde Ankara ya da Bursa üzerinden ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Korana virüs Covit-19 salgını dolayısıyla sokağa çıkmıyorum. Sanatımı evimde icra etme fırsatı buldum. Daha önce bir sergi açtım. Aldığım siparişleri yapıyorum. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen siparişleri yapıp, kargo ile yolluyorum. Ayrıca eşim dostumun taleplerini yapmak için çalışıyorum. Ülkemizin zor dönemden geçtiği bu günlerde sattığım eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlayacağım. İnşallah kısa sürede ülkemiz ve dünya, bu salgından kurtulacak’’ dedi.

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