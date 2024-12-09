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  4. Yaptığı sert müdahale olay olmuştu! Rey Manaj'dan gece yarısı Barış Alper Yılmaz paylaşımı

Yaptığı sert müdahale olay olmuştu! Rey Manaj'dan gece yarısı Barış Alper Yılmaz paylaşımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 11:19
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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a mücadelenin son dakikalarında yaptığı sert müdahale sonrası gündeme gelen Sivassporlu Rey Manaj'dan bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Yaptığı sert müdahale olay olmuştu! Rey Manaj'dan gece yarısı Barış Alper Yılmaz paylaşımı
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynadığı maçta Galatasaray'a 3-2 kaybeden Net Global Sivasspor'da Rey Manaj, mücadelenin uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulle gündeme oturdu.

ÖZÜR DİLEDİ

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Köşe gönderinde topu saklamak isteyen Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Rey Manaj, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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