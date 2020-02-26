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  4. Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar

Yaptıkları projeleriyle minik yürekleri ısıttılar

ISPARTA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülcihan ve Gülistan Kredi Yurtlar Müdürlüklerinde açılan örgü kursunda öğrenciler atkı ve bere örmeyi öğrendi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülcihan ve Gülistan Kredi Yurtlar Müdürlüklerinde açılan örgü kursunda öğrenciler atkı ve bere örmeyi öğrendi. El emeği, göz nuru, ilmek ilmek ördükleri atkı ve bereleri Isparta Direkli köyündeki ilkokul öğrencilerine hediye eden öğrenciler, soğuk günlerde miniklerin yüreğini ısıttılar.
Küçücük kalplerde büyük sevinç bulan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Örnek bir projeye imza atan öğrenciler, böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadılar. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, öğrenciler sosyal sorumluluk projelerine yatkın çalışmalar yaptığını belirterek, “Bizler de öğrencilerimizi destekliyoruz. Bu tür projelerimiz hocalarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde devam edecek” dedi.

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