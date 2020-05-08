YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yaralanan köpek örnek dayanışma ile hayata döndü

Yaralanan köpek örnek dayanışma ile hayata döndü

İZMİR HABERLERİ  | 08.05.2020 12:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, tüfekle yaralanan sokak hayvanı tedavi edilmesinin ardından sahiplendirildi.Korona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı günlerinde, Buca’nın Kaynaklar bölgesinde bir sokak köpeği tüfekle yaralı şekilde bulunmuştu.

İzmir’in Buca ilçesinde, tüfekle yaralanan sokak hayvanı tedavi edilmesinin ardından sahiplendirildi.
Korona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı günlerinde, Buca’nın Kaynaklar bölgesinde bir sokak köpeği tüfekle yaralı şekilde bulunmuştu. Gece geç saatlerde ağır yaralı köpeği gören Ertan Nasay isimli vatandaş, hemen harekete geçti. Açık veteriner bulamayan Nasay, çareyi Buca Belediyesine ulaşarak buldu.
Mesai sonunda gelen ihbarı hızlıca değerlendiren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hekimler, köpeği müşahede altına aldı. Aldığı saçma yarasıyla çok fazla kan kaybeden kangal kırması köpeğe gerekli müdahale yapılarak sağlığına kavuşturuldu. Köpeğin sağlık durumunun iyileşmesinin ardından aşılama ve kısırlaşma işlemleri de gerçekleştirildi.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, duyarlı vatandaş Ertan Nasay ile yoğun tedavi sürecinin ardından iyileşen köpeği Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkında ziyaret etti. Hayvanın sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Kılıç, köpeğin Kaynaklar’da yaşayan bir hayvansever tarafından sahiplendirilmesini sağlayarak sıcak bir yuvaya kavuşturdu.
Yaralı hayvanın sağlığına kavuşması için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Belediye Başkanı Kılıç, “Can dostlarımız bizim için çok değerli. Bu duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şuan pandemi sürecinden dolayı onların özellikle mama ihtiyaçları var. Bizler de hem mama hem de veterinerlik desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

İzmir Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
06:00
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.