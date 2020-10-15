Yaralanan motosiklet sürücüsü, kıpırdamadan ambulansı bekledi

Muğla’nın Menteşe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yerde yatarak kıpırdamadan ambulansı bekledi.

Kaza, Muğla’nın Menteşe İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi Atatürk Stadyumu karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde 48 NE 357 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Mert D., Çamlık Sokaktan Zübeyde Hanım Caddesi’ne seyreden ve bir anda yola çıkan Erol T. yönetimindeki 48 EF 838 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mert D. yere düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre cadde üzerinde yaralı halde yerde yatan Mert D. kıpırdamadan ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



