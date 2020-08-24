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Yaralı at koruma altına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde araziye bırakılan sakat ve hasta olduğu tespit edilen at, Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat’ın talimatı ile koruma altına alındı.Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, Didim ilçesini ziyaret ettiği sırada sağlık durumu iyi olmayan at ile ilgili harekete geçti.

Aydın’ın Didim ilçesinde araziye bırakılan sakat ve hasta olduğu tespit edilen at, Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat’ın talimatı ile koruma altına alındı.
Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, Didim ilçesini ziyaret ettiği sırada sağlık durumu iyi olmayan at ile ilgili harekete geçti. Sakat ve hasta olduğu tespit edilen at, Vali Yardımcısı Arat’ın talimatı ile koruma altına alındı. Sağlık durumu iyi olmayan ve ayağında sakatlık bulunan atın gerekli bakım ve tedavisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Didim İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi. İlk müdahalesi yapılan at, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirildi. Veteriner Fakültesi öğretim üyelerince yaralı ve hasta atın tedavisine başlandı.
Yaralı at emekli edilecek
Yapılan çalışmalar sonrasında atın sahibi ile görüşülürken, yaralı at tedavi sürecinin ardından Bursa’da bulunan Emekli Yük Hayvanları Çiftliği’ne gönderilecek. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Atın sahibinin hibe etme isteği üzerine gerekli hospitalizasyon işlemlerinin devamı için Hayvan Hakları Federasyonu ile iletişime geçilerek, gerekli kimliklendirme ve sağlık testlerinin yapılmasına müteakip Hayvan Hakları Federasyonuna ait Bursa’daki Emekli Yük Hayvanları Çiftliğine gönderilmesi yönünde karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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