Yaralı bulup tedavi ettirdiği köpek "Joli" milletvekili Bulut'u unutmadı

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'taki temasları kapsamında gittiği Pazar ilçesinde, bir yıl önce yaralı bulup tedavi ettirdiği "Joli" adlı köpeğin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Bulut, geçen yıl eşi Daye Hatun Bulut ile yaralı bulup tedavilerini üstlendiklerini, bir süre de bakımını yapıp "Joli" adını verdikleri köpeği, yeni ailesinin yanında ziyaret etmek istedi.

Beraberindekilerle, Joli'yi teslim ettikleri, Üzümören beldesinde yaşayan İlkay Atlı'nın bahçesine giden milletvekili Bulut, yeni sahibinin tasmasının ipini çözdüğü köpeğin sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Üzerine atlayan köpeği uzun süre seven Bulut, Joli'nin yeni evinde neler yaptığı hakkında Atlı ile sohbet etti.

Bulut, yaptığı açıklamada, "Hayvanlar hiçbir sevgiyi karşılıksız bırakmayan birer emanettir. Hayvanlara kötü muamele edenler, vicdan yoksunu hastalıklı kişiliklerdir." ifadelerini kullandı.

