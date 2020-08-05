Yaralı doğana Mehmetçik şefkati

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulanan doğan kuşu, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, yaban hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Daha önce de yaralı kızıl şahin ve soğuktan donmak üzere olan yavru köpekleri koruma altına alan Mehmetçik, bu kez de Korkut ilçesi Karakale yolu üzerinde yaralı halde bulduğu bir doğan kuşunu kurtardı. Yaralı halde İl Jandarma Komutanlığına getirilen doğana burada yiyecek veren askerler, durumu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum üzerine Jandarma Komutanlığına gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı doğanı muayene etti. Duyarlılıklarından dolayı jandarma personeline teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu tedavi etmek için teslim aldı.

