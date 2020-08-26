YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yaralı karganın kırılan kanadını alçıya aldılar

Yaralı karganın kırılan kanadını alçıya aldılar

SİVAS HABERLERİ  | 26.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde duyarlı bir vatandaş yoldan geçerken fark ettiği kanadı kırık kargayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.Kangal’da yaşayan Turan Baygın yoldan geçerken yaralı bir karga fark etti.

Sivas’ın Kangal ilçesinde duyarlı bir vatandaş yoldan geçerken fark ettiği kanadı kırık kargayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Kangal’da yaşayan Turan Baygın yoldan geçerken yaralı bir karga fark etti. Evinin yakınlarında gördüğü yaralı karganın yanına gitti. Baygın, karganın uçamadığını belirlemesinin ardından bir kafes buldu. Yaralı kargayı kafese koyan Turan Baygın, kargayı hemen Veteriner Hekime götürdü. Veteriner Hekimin muayenesinin ardından karganın kanadının kırık olduğu anlaşıldı. Duyarlı vatandaş Turan Baygın’ında yardımıyla Veteriner Hekim tarafından yaralı karganın kanadı alçıya alındı.
Karganın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:47
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:20
Yatsı
20:44

Sivas Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Kübra Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.