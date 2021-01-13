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Yaralı kedi için seferber oldular

13.01.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.Hayvansever Ahmet İhsan Tekin, yaptığı açıklamada, ’’Mahallemizde ciddi anlamda ayağından yara almış sokak kedisini Emet belediye başkanlığına bildirdik.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Hayvansever Ahmet İhsan Tekin, yaptığı açıklamada, ’’Mahallemizde ciddi anlamda ayağından yara almış sokak kedisini Emet belediye başkanlığına bildirdik. Hiç vakit kaybetmeden Emet Belediyesi Zabıta Amirliği aracılığıyla veteriner hekimliğine götürdük. Yapılan muayene sonrası veteriner hekim tarafından ameliyat yapılmasına karar verildi. Bu vesile ile Emet Belediye Başkanlığı ve Zabıta Amirliği personellerine duyarlılığın dan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Veteriner Hekim Hüseyin Özer’e çok şükranlarımızı sunuyoruz. Her canlı bizim için değerlidir’’ dedi.

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