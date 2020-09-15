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Yaralı kızıl akbabayı tedavi edip elleriyle beslediler

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl akbaba, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi.Yüksekova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne teslim edilen kızıl akbaba, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.

Yaralı kızıl akbabayı tedavi edip elleriyle beslediler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl akbaba, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi.
Yüksekova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne teslim edilen kızıl akbaba, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. DKMP ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa muayenesi yapılan kızıl akbaba, belediye kliniğinde tedavi altına alındı.
Veteriner ekibi, kuşu kendi elleriyle besleyerek karnını duyurdu. Her geçen gün durumu daha iyiye giden akbabanın sağlığına kavuşması ile tekrar doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

Yaralı kızıl akbabayı tedavi edip elleriyle beslediler

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