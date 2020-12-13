YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Yaralı köpek tedavi için özel izinle İstanbul’a götürüldü

Yaralı köpek tedavi için özel izinle İstanbul’a götürüldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.12.2020 09:02 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan köpek, İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.Yaralı köpek önce Emet Belediyesi Hayvan Bakım Noktası’na getirildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan köpek, İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.
Yaralı köpek önce Emet Belediyesi Hayvan Bakım Noktası’na getirildi. Burada görevliler tarafından hemen tedavisine başlanılan yaralı köpek, belediye tarafından hazırlanan özel izin belgesi ile İstanbul’a gönderildi. Emet’li hayvansever vatandaş Elif Yıldız Nasuhoğu, ’’Trafik kazasında 1 tane köpeğimiz yaralandı. 3 ayağı kırık ve ayrıca kalça kırığı da mevcuttu. Emet Belediye ekiplerimiz yaralı hayvanımızı, İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz’a teslim ettiler’’ dedi.
İhbarı alır almaz yola çıktıklarını belirten SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, ’’İhbar üzerine özel izinle 4 saatte Emet ilçemize geldik. Hiç mola vermeden hemen geri dönüyoruz. Köpeğimizin tedavisini yapacağız. Durumu ağır. Elif hanım, hem köpeğimizi bize teslim etti, hem de köpeğimizin tedavisi için bağışta bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:35
Sabah
08:05
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.