YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.06.2020 18:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, nesli tükenmekte olan ve yaralı halde bulunan puhu kuşuna zabıta ekipleri sahip çıktı.Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenmek üzere olan puhu kuşuna belediye çevre zabıta ekipleri sahip çıktı.Ezine Belediyesi çevre zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

Çanakkale’de, nesli tükenmekte olan ve yaralı halde bulunan puhu kuşuna zabıta ekipleri sahip çıktı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenmek üzere olan puhu kuşuna belediye çevre zabıta ekipleri sahip çıktı.
Ezine Belediyesi çevre zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan puhu kuşu, tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu... Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu...
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Çanakkale Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:38
Öğle
13:19
İkindi
17:17
Akşam
20:51
Yatsı
22:38

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Bulut Eczanesi
Merkez
Güldeniz Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

Down sendromlu bireylerden sevindiren haber

Down sendromlu bireylerden sevindiren haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.