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Yaralı şahin, 1 haftalık tedavinin ardından doğal yaşamına kavuştu

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 16:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda bulunan yaralı şahin, 1 haftalık tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Tekke Mahallesinde ormanlık alanda bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Yaralı şahin, 1 haftalık tedavinin ardından doğal yaşamına kavuştu

Geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda bulunan yaralı şahin, 1 haftalık tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Tekke Mahallesinde ormanlık alanda bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Yapılan incelemelerde ayağı kırık olduğu tespit edilen yaralı şahin, 1 hafta süren tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Yapılan son kontrollerin ardından sağlığına kavuşan şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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