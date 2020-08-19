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Yarbaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık soğan ihtiyacını karşıladı

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi, beldede ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık soğan ihtiyacını karşıladı.Konuyla ilgili bir sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “Saygıdeğer vatandaşlarımız.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi, beldede ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık soğan ihtiyacını karşıladı.
Konuyla ilgili bir sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “Saygıdeğer vatandaşlarımız. Pandemi süreci ve belirsizliğini sürdüren ekonomik krizin bilincindeyiz. Bu süreç de ihtiyaç sahibi 400 vatandaşımızın kışlık soğan ihtiyacını belediyemizin araçlarıyla evlerine kadar götürerek teslim etmiş bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte halkımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıyoruz. Bu günleri inşallah dayanışma ile hep birlikte atlatacağız”dedi.

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