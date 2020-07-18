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Yardım Eli Derneğinden yetimlere giysi hediyesi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.07.2020 17:04 | Son Güncelleme

Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç yetim çocuklara bayramlık giysi dağıtıldı.Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Şırnak ve ilçelerinde daha önce tespit edilen 120 yetim ile ihtiyaç sahibi çocuğa giysi yardımı yapıldı.

Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç yetim çocuklara bayramlık giysi dağıtıldı.
Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Şırnak ve ilçelerinde daha önce tespit edilen 120 yetim ile ihtiyaç sahibi çocuğa giysi yardımı yapıldı. Yapılan yardım hakkında bilgi veren Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilcisi Salih Babrak, dernek genel merkezince gönderilen yardımları teslim aldıklarını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Babrak, "Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramında genel merkezimiz ve bağışçılarımız tarafından gönderilen yardımları Şırnak genelinde dağıtıyoruz. İl merkezi ve ilçelerde gezip, yerinde gördüğümüz ihtiyaç sahibi, engelli, yetim ve dul ailelerle görüşüp ihtiyaçlarını not alıyoruz. Bize ulaşan yardımları tespit ettiğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Ocak ayından şu ana kadar nakdi, giyim ve gıda yardımı olmak üzere toplamda bin 200 kişiye ulaştık. Yardım Eli Derneği olarak ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye bu bayramda da devam edeceğiz" dedi.

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Fırat Eczanesi
Uludere
Halk Eczanesi
Silopi
Sevgi Eczanesi
Idil
Akın Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
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