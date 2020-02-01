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Yardım kamyonu dualarla uğurlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Ergene’de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler dualar eşliğinde Elazığ’a doğru yola çıkarıldı.Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediye Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan yardım kamyonu deprem bölgesine doğru yola çıktı.Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek olan Ergene’deki vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için birlik oldu.

Yardım kamyonu dualarla uğurlandı

Ergene’de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler dualar eşliğinde Elazığ’a doğru yola çıkarıldı.
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediye Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan yardım kamyonu deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek olan Ergene’deki vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için birlik oldu. Elazığ’da yaşanılan deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Ergene’de sessiz kalmadı. Ergene ilçesinde toplanan yardımlar deprem bölgesinde ki vatandaşlara teslim edilmek üzere yola çıktı. Bot, giyim eşyası, battaniye, yorgan, ısıtıcı, kuru gıda çocuk bezi gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan ürünler Ergene Kültür Merkezinden kamyona yüklendi.
Ergene Kültür Merkezinden yola çıkan kamyon Ergene Kaymakam Vekili Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Ayça Albayraktar, Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları tarafından dualar ile gönderildi.
Yaşanılan deprem felaketinin ardından Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için Ülkemizde acil yardım seferberliği başlatıldı. Ergene olarak bizlerde bu seferberliğin içinde yer alarak kısa sürede Ergene Kaymakamlığımız ve Belediyemizin başlatmış olduğu yardım kampanyası ile acil ihtiyaç malzemelerini topladık. Yardım kampanyamıza destekte bulunan çok değerli Ergene halkımıza, mahalle muhtarlarımıza, sanayi kuruluşlarımıza, kooperatiflerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yardım kamyonu dualarla uğurlandı

Yardım kamyonu dualarla uğurlandı

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Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
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