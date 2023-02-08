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Yardım kuruluşları için kripto para cüzdanları oluşturuldu

08.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BtcTurk tarafından, AFAD, Hayata Destek, Kızılay, Tider ve TOG’a, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edildiği bildirildi

BtcTurk tarafından, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında AFAD, Hayata Destek, Kızılay, Tider ve TOG’a, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edildiği bildirildi.

BtcTurk'ten yapılan açıklamada, BtcTurk olarak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki çok geniş bir alanı etkileyen deprem nedeniyle derin üzüntü içinde oldukları belirtildi.

Bu zor dönemde devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği halinde devam eden arama-kurtarma ve acil yardım çalışmalarına ellerinden gelen her türlü desteği sunmaya odaklandıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BtcTurk tarafından AFAD, Hayata Destek, Kızılay, Tider ve TOG’a, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edildi. Bu cüzdan adreslerine BtcTurk hesabı dışındaki kripto para cüzdanlarıyla veya farklı platformlarda yer alan kripto para hesapları ile kripto para gönderimi yaparak destek olabilirsiniz.

BtcTurk, gönderilen kripto paraları otomatik olarak Türk lirasına çevirecek ve çevirme işlemlerinden herhangi bir komisyon ücreti almayacaktır. Her geçen dakikada her yardımın daha da önem kazandığı felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, zorluklarla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza dayanma gücü ve sabır diliyoruz."

Açıklamada, cüzdan adresleri ve detaylar için "https://www.btcturk.com/deprem-yardimlasma-seferberligi" adresinin ziyaret edilebileceği bilgisine yer verildi.

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