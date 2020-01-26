YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Yardım malzemeleri gece yola çıktı

Yardım malzemeleri gece yola çıktı

TOKAT HABERLERİ  | 26.01.2020 01:36 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinden Elazığ’da depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yaşam malzemeleri kamyona yüklenerek gece saatlerinde yola çıkartıldı.Turhal Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı.

Tokat’ın Turhal ilçesinden Elazığ’da depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yaşam malzemeleri kamyona yüklenerek gece saatlerinde yola çıkartıldı.
Turhal Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar, başta battaniye olmak üzere yorgan kuru gıda, elbise, un, su vb. ihtiyaç malzemelerini belediye aş evine getirdi. Toplanan yardım malzemeleri belediye çalışanları tarafından bir kamyonla pikaba yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gece saatlerinde yola çıkartıldı. Turhal Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, hayırsever Turhal halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Battaniye, kuru gıda ve su gibi malzemeleri araçlara yüklendi. İnşallah sağ salim yerine ulaştırılarak yaralarına bir nebze olsun merhem olacaktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Vatandaşlar depremzedeler için seferber olduVatandaşlar depremzedeler için seferber oldu
Niksar Belediyesi, Elazığ’a yardım kampanyası başlattıNiksar Belediyesi, Elazığ’a yardım kampanyası başlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Garsonlara hijyen eğitimi

Garsonlara hijyen eğitimi

Tokat Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:51
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

Tokat Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Demet Erkan Eczanesi
Merkez
Ergin Eczanesi
Merkez
Sarıer Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi

Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi

Hobi Olarak Başladı, Toprak Akvaryum Üretimi Yapıyor

Hobi Olarak Başladı, Toprak Akvaryum Üretimi Yapıyor

Taha Ün, Tokat’ta Gençlerle Buluştu

Taha Ün, Tokat’ta Gençlerle Buluştu

İstiklal Marşı’nı Akrostiş Şiirle Açıklıyor

İstiklal Marşı’nı Akrostiş Şiirle Açıklıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.