YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yardımlar Akhisar esnafının hesabına yattı

Yardımlar Akhisar esnafının hesabına yattı

MANİSA HABERLERİ  | 15.12.2020 14:26 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu talimatları doğrultusunda aralık ayı olağan meclis toplantısında tüm siyasi partilerin kabulü ile mecliste geçen esnafa 500 TL nakit desteği hesaplara yatmaya başladı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin hesabına Akhisar Belediyesi tarafından 500 TL nakit yardımı yatırıldı.

Yardımlar Akhisar esnafının hesabına yattı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu talimatları doğrultusunda aralık ayı olağan meclis toplantısında tüm siyasi partilerin kabulü ile mecliste geçen esnafa 500 TL nakit desteği hesaplara yatmaya başladı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin hesabına Akhisar Belediyesi tarafından 500 TL nakit yardımı yatırıldı. Akhisar’daki küçük esnafı bu zor günlerde ekonomik olarak da desteklediğinin altını çizen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akhisar’daki küçük esnafımızı bu zor günlerde ekonomik olarak da destekliyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan 235 kahvehane ve 29 okul kantini işletmesine 500 TL nakit yardımı hesaplarına yattı. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle, hep birlikte aşacağız. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Turgutlu
Sevenler Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.