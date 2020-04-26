Yardımsever dede toruna Kovid-19 engel olamadı

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde pek çok engelliyi sevindiren 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 18 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde evlerinden çıkamasa da kargo yoluyla engellilere tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle evlerinde kalan dede ve torun, 1,5 ayda 6 tekerlekli sandalyeyi daha yardıma muhtaç insanlara teslim etti.

Bugüne kadar 332 tekerlekli sandalye yardımı gerçekleştiren dede ve torunu, sokağa çıkamasalar da 6 farklı şehirde bulunan ihtiyaç sahibine kargoyla sandalyelerini ulaştırdı.

Melike Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyduğunu belirterek, dedesi ve anneannesinin de sağlıklarını riske atmamak için kendilerini evde izole ettiğini anlattı.

Sarıtaş, "Benim yaşımdakilerin sokağa çıkmasına izin verilmemesi kuralını doğru buluyorum çünkü taşıyıcı olabiliriz. Bu çok tehlikeli." dedi.