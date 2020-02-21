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Yaren Gecesi renkli görüntülere sahne oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

FBKM 16.

FBKM 16. Yıl etkinlikleri kapsamında Fethiye Belediyesi, Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri işbirliğiyle düzenlenen Yaren Gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence dolu geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, muhtarlar, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Yaren Gecesi’nde,yöresel sanatçılar tarafından türküler söylendi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Fethiye ve Seydikemer dışında geceye Bodrum, Muğla, Milas, Dalaman, Kaş, Burdur, Elmalı, Nif, Karaçulha, ve Göcek’in Yörük Türkmen Derneği Başkanları, Perihan Tirinç, Orhan Akçan, Erkan Turgut, Mevlit Kiriş, Kadriye Efe, Hüseyin Kayır, Osman Peltekoğlu, Fatma Atalan, Ali Arsali Halil Hancı, Necdet Cin ve Mehmet Cadıl da katıldı.
Sunumunu Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak’ın yaptığı gecede Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu da türküleriyle kulakların pasını sildi. Sipsi, bağlama, cura ustalarının yeteneklerini ve tecrübelerini sergilediği gecede, dinleyenlere yörük kültürü hakkında bilgiler de verildi. Eğlenceli dakikalar geçiren vatandaşlar, türkülere oynayarak eşlik etti.
Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya seçim öncesi verdiği çarığın diğer tekini ve yöresel kilim çantası hediye ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bir yörük olarak böyle bir etkinlikte bulunmuş olmanın mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi;
“Ben Ramazan Bey’in ve İsmail Başkanımızın yıllardır bölgemizde yaptıkları etkinliklere şahit oluyorum. Ben de bir yörük olarak Yörük Türkmen Kültür Derneği’ne üyeyim. Onlarla birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki süreçlerde bu güzel etkinlikleri sizlerle tekrar kutlamayı diliyorum.”

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