Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yarg\u0131tay Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail R\u00fc\u015ft\u00fc Cirit, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.\nOktay, ya\u015f haddinden emekli olacak Cirit'i Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde kabul etti.\nBas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, yakla\u015f\u0131k bir saat s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERH\u00fcng\u00fcr h\u00fcng\u00fcr a\u011flad\u0131! \u0130ranl\u0131 hem\u015fireden koronavir\u00fcs \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, yar\u0131n Elaz\u0131\u011f'daki deprem b\u00f6lgesine gidecek