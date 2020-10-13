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Yargıtay Onursal Başkanı Boyrazoğlu’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Yargıtay Onursal Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Yargıtay Onursal Başkanı Boyrazoğlu’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret

Yargıtay Onursal Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Yargıtay Onursal Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu ziyarette, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin son dönemde yükselen bir başarı grafiğinin olduğunu ifade ederek, olumsuz haberlerle Rektör Aldemir’in yıpratılmaya çalışıldığını iddia etti. Boyrazoğlu, ”Kuruma, üniversiteye ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e zarar veren bu yıpratma politikasına itibar edilmemelidir. Rektörümüze itimadımız tamdır. Aydın Adnan Menderesi Üniversitesi’nin ve rektörümüzün her zaman yanındayız” dedi.
Yargıtay Onursal Başkanı Hüseyin Boyrazoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Boyrazoğlu’na nezaketinden dolayı teşekkür ederek ADÜ’nün akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yargıtay Onursal Başkanı Boyrazoğlu’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret

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