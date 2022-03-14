Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davasına devam edildi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarının talebi doğrultusunda tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, 1965 yılından itibaren Mürted Hava Üssü'nde çeşitli rütbelerde görev yaptığını anlattı.

Üssün askeri cephane ve stratejik malzemeyi koruma görevi olduğunu aktaran Karakuş, o dönem NATO çerçevesinde Sovyet tehlikesine karşı sürekli dünyanın çeşitli bölgelerine sevkiyat yapıldığını belirtti.

Karakuş, şunları söyledi:

"1965'ten beri tanklar Sincan'dan geçerek sevkiyat görevi yapıyordu. 1992'yi çok iyi hatırlıyorum, 100'e yakın tank ve zırhlı araç Sincan'ın içinden geçerek üsse gelmiştir. Ben de o dönem hava koordinasyonunu sağlıyordum. Hatta 1993 yılında Pakistan'a zırhlı birliklerin intikali olmuştu, 48 tank ve zırhlı araç Sincan'ın içinden tank taşıyıcıyla değil bizzat çalışır vaziyette geçmiştir."

Tanık beyanı üzerine söz alan sanık avukatı da tankların Sincan'dan geçişinin rutin olduğunu, önceki yıllarda da böyle bir uygulama yapıldığını belirtti.

Belediyenin düzenlediği Kudüs gecesi programından önce askeri sevkiyatın planlandığını savunan sanık avukatı, tankların programa tepki olarak yürütülmediğini iddia etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Duruşmaya 20 Haziran'da devam edilecek.

- Davanın geçmişi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

İnceleme sonucu sanıklar eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezası onandı.

Daire, aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi.

