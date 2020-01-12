YURTHABER
  4. Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı

Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu evliliklerinde 50.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu evliliklerinde 50. yılı geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününde olan 50 çift ile aynı sofrada bir araya getirdi. Genç çiftlere kendi evliliğinden edindiği deneyimleri aktaran Başkan Fadıloğlu, genç çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evliklerinde yarım asırlık bir zaman dilimini geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününü yaşayan 50 çift ile akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da ağırladı. Tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden genç çiftler, önemli tavsiyeler dinlediler. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarının paylaşıldığı programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kendi evlilik deneyimlerini genç çiftlere anlattı. Yaptığı konuşmayı örnekler vererek zenginleştiren Başkan Fadıloğlu, mutlu ve huzurlu bir evliliğin nasıl devam edeceğine dair düşüncelerini, tecrübelerini genç çiftlere aktardı. Programa katılan tüm çiftlerle hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her çifte fincan takımı hediye etti.
"Temel eğitim ailede verilir"
Tecrübenin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Ben öncelikle davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 50 yılını dolduran çiftleri, 50. gününü yaşayan genç çiftlerimizle bir araya getirmek istedik. Gençlerimizin, büyüklerimizden alacakları nasihatler çok önemlidir. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aile müessesi, ne kadar güçlü olursa ülke o kadar güçlü olur. Maalesef yakın tarihte ‘çekirdek aile’ diye diye geniş aileleri ortadan kaldırdık. Şu anda Türkiye ile ilgili hangi konuyu tartışırsak tartışalım, sonunda mesele nitelikli insan olmaya geliyor. O nitelikli insanın yetişmesi de aile ortamıyla doğru orantılıdır. Eğitimin tamamını yalnızca okuldan beklemek kadar yanlış bir şey yoktur. Temel eğitim, ailede verilir. Ailenin de geniş aile olmasıyla o çocukların gelişmesine katkı sağlaması çok önemlidir. Anne, baba, ömrünü senin için veriyor, ondan sonra sen evlat oluyorsun. Arkanı dönüp gidiyorsun, yok böyle bir şey. Karşılıksız veren sadece Allah’tır ve diğer taraftan da anne babadır. Hiçbir kimse birinin kendisinden üstün olmasını istemezmiş. Ancak anne ve baba, evladının kendisinden üstün olmasını istermiş. Böyle bir değere karşı, biz bu silsileyi yeniden inşa etmezsek bizim huzurlu olmamız mümkün değil. Ben burada özellikle genç çiftlerimize hassaten bunu açıklama ihtiyacı hissettim. Lütfen hayat benim hayatım demeyin, hayat bizim hayatımız diyeceğiniz sorumluluğunuz olan anneniz, babanız, kayınpederiniz, kayınvalideniz var. Dünyaya gelme sebebiniz olanlar var. Onlara karşı öncelikli sorumluluklarımızı yerine getirmek gerek. Allah; muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin.”
"Hiç sevgimizi yitirmedik"
Evliliğinde 50. yılı geride bırakan Muazzez Kaygısız, “Eşim ile 52 yıllık evliyiz. 52 yıldan beridir hiçbir zaman bir birimize olan sevgimizi, saygımızı yitirmedik. Sanki daha dün gibi evliymişiz gibi hissediyoruz. Bunu da saygı ve sevgiye borçluyuz. 3 oğlum ve 3 gelinim var, 7 torunum var. Aynı zamanda çocuklarım ve gelinlerim de birbirilerine hep aynı sevgi ve saygı çerçevesinde davranırlar. Birbirinize karşı sevgi ve saygıyı eksiltmediğiniz sürece evliliğiniz bir ömür boyu sürecektir. Aile arasında elbette kavga olur, kavgalar evin tuzu biberidir fakat hiçbir zaman kavgayı büyütmemeniz gerekir. Biriniz sinirliyse değireniz alttan almasını ve kavgayı yatıştırmasını bilmeli. Ben, yeni evli çiftlerimize şunu belirtmek istiyorum. Anne, babanıza nasıl sevgi ve saygıda kusur etmiyorsanız, eşinizin anne ve babasına da aynı sevgi ve saygıyı göstermeniz gerekir. Sevgi, saygı içerisinde olduğunuz müddetçe hiçbir zaman evliliğinize zarar gelmez. Ben, bugün bizleri bir araya getiren değerli Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yeni evli çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.
Bir ömür mutlu bir evlilik yaşamak istediğini kaydeden Nilüfer Çetin, “Bugün burada bulunduğumuz için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. 50 günlük evliyiz, biz bile 50 günün nasıl geçtiğinin farkında bile değiliz. Burada büyüklerimizden nasihatler alıyoruz. Onların tecrübeleriyle inşallah eşimle ben de bir ömür boyu sevgi ve saygı çerçevesinde evliliğimizi yürütürüz. Ben, böylesine anlamlı bir organizasyon düzenleyen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Metruk binada çıkan yangın korkuttuMetruk binada çıkan yangın korkuttu
Gaziantep’te Gazeteciler Günü’nde ödüllü tavla turnuvasıGaziantep’te Gazeteciler Günü’nde ödüllü tavla turnuvası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ne onur ödülü

Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ne onur ödülü

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Gülistan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.