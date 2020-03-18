YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yarım kalan kursları uzaktan eğitimle tamamladılar

Yarım kalan kursları uzaktan eğitimle tamamladılar

MANİSA HABERLERİ  | 18.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları, online eğitime geçilerek tamamlandı.Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları uzaktan eğitim sistemiyle tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları, online eğitime geçilerek tamamlandı.
Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları uzaktan eğitim sistemiyle tamamlandı. Kursiyerlere whatsapp görüntü uygulamasıyla ilk kez eğitim verilmiş oldu. Öğrenciler, online gerçekleşen uygulama sayesinde güzel zaman geçirmiş oldular. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, korona virüse önlemler kapsamında ara verilen kursların uzaktan eğitimle tamamlanabildiğini kaydederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ülke olarak tedbirlerimizi artırmış bulunmaktayız. Bu süreçte muhtemel risklerin önüne geçmek adına bazı eğitim yöntemleri belirliyoruz. Bunlardan biri de uzaktan eğitim. Bilindiği gibi karikatür, bağlama, akıl oyunlarına yönelik kurslarımız, virüse önlemler kapsamında ertelenmişti. Bu bağlamda Şehzadeler Gençlik Merkezimizde kurs gören öğrencilerimize uzaktan eğitim vererek, kurslarını tamamlamış olduk. Uzaktan eğitim modeli, hem koronaya tedbir açısından hem de teknolojinin doğru kullanılmasına önemli bir örnektir. Buna benzer eğitimlerimiz sürecek. Kursun gerçekleşmesinde emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Vali Çağatay’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Vali Çağatay’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Manisa Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
13:23
İkindi
16:47
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöl’de asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor

Sarıgöl’de asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.