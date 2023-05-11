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Yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikletiyle ölüme gitti

11.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikleti ile otomobile çarpan sürücü, hayatını kaybetti.

Yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikletiyle ölüme gitti

Olay, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ulukaya 07 CBR 21 plakalı motosikletinin yazlık bakımlarını yaptırdı. Ardından trafiğe çıkan Ulukaya, ana yoldan mahalle arasına dönüş alan T.D. idaresindeki 23 ADM 096 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Ulukaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Ulukaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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