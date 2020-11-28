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Yarım tonluk bronz heykel vinç yardımıyla taşındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Eski Adıyaman Valiliği önündeki 500 kilo ağırlığındaki 50 yıllık bronz Atatürk Heykeli, vinç yardımı ile Yeni Valilik Binasına taşındı.1971 yılında yapılan ve 50 yıldır hizmet veren Adıyaman Valiliği binası boşaltıldı.

Eski Adıyaman Valiliği önündeki 500 kilo ağırlığındaki 50 yıllık bronz Atatürk Heykeli, vinç yardımı ile Yeni Valilik Binasına taşındı.
1971 yılında yapılan ve 50 yıldır hizmet veren Adıyaman Valiliği binası boşaltıldı. 2016 yılında yapımına başlanılan Yeni Valilik Binası’na Valilik ile birlikte çeşitli kamu kurum ve kuruluşları taşındı. Taşınma işleminin sonunda Valilik binası önündeki Atatürk Heykeli taşındı. 1971 yılından beri Valilik önünde bulunan Atatürk Heykelinin bronzdan yapıldığı, 500 kilogram ağırlığında olduğu ve 3,5 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. Atatürk Heykeli bulunduğu yerden sökülerek vinç yardımıyla kamyonete yüklendi. İşçiler tarafından tutulan heykel trafikti ilginç görüntüye neden oldu.
Yeni Valilik binasının önündeki tören alana yine vinç yardımıyla getirilen heykel, buradaki işlemlerinin ardından yeni yerine yerleştirildi.
Taşıma işlemini yapan firma yetkilisi Serkan Göğüş, “Atatürk heykeli eski Valilik Binasından alınıp burada montajı gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 yıllık olan bu heykel bronzdan yapılmış ve 500 kilo ağırlığında dökümdür. Vinç yardımıyla mevcuttaki yerinden söküm işlemini gerçekleştirdik. Altındaki plakasını da koruyarak buraya naklini gerçekleştirdik” dedi.
Valilik binası Selçuklu mimarisiyle bodrum + zemin + 3 kat, yanlardaki iki bina bodrum + zemin + 4 katlı olarak inşa edildi. Toplam 53 bin 335 metrekarelik alanda yapılan 3 bina için 70 milyon TL proje bedeliyle ihale edilmişti.

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