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Yarımca’nın yeni restoranı 1 Temmuz’da açılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde yapılan Nazende Restoran ve Kafe, 1 Temmuz’da hizmete açılacak.Körfez Belediyesi, daha önce sadece Tütünçiftlik’te bulunan sosyal tesislere Kirazlıyalı ve Yarımca sahilini de ekleyerek faaliyete alarak, sosyal tesislerin ismini de Nazende Restoran ve Kafe olarak değiştirdi.

Yarımca’nın yeni restoranı 1 Temmuz’da açılıyor

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde yapılan Nazende Restoran ve Kafe, 1 Temmuz’da hizmete açılacak.
Körfez Belediyesi, daha önce sadece Tütünçiftlik’te bulunan sosyal tesislere Kirazlıyalı ve Yarımca sahilini de ekleyerek faaliyete alarak, sosyal tesislerin ismini de Nazende Restoran ve Kafe olarak değiştirdi. İlk olarak Kirazlıyalı sahilinde bulunan ve daha önce atıl durumda olan bina düzenlendi ve Kirazlıyalı Nazende Restoran ve Kafe olarak hizmete açıldı. Sosyal tesislerin yeni döneme daha kurumsal yönetilmesi adına çalışmaları yürüten Körfez Belediyesi, Nazende Kafe ve Restoranların da işletmeciliğini kuracağı yeni iştirak üzerinden gerçekleştirecek.
Yarımca Nazende Restoran ve Kafe ise 1 Temmuz itibari ile kapılarını açacak. Bölgede yaşayan vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatları sonrasında hayata geçirilen tesiste tüm hazırlıklar tamamlandı. Tesis kısa süre içerisinde modern tasarımı ve yeni hizmet anlayışı ile Körfezlilere hizmet vermeye başlayacak.

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