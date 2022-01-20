Yarını Kodlayanlar projesinde 3 bin gence yapay zeka eğitimi verilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen Yarını Kodlayanlar projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında 225 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik yapay zeka temelli kodlama eğitimlerine başlandı.

Eğitici eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Aralık 2021'de başlayan eğitimlere bugüne kadar 40 genç katıldı. Haftada 4 gün 16 saat süren online eğitimlerde, gençlere Python programlama dili, temel makine öğrenmesi, basit regresyon, çoklu regresyon, karar ağacı ve rastgele orman regresyon uygulamaları gibi konularda bilgi veriliyor.

Yarını Kodlayanlar Yapay Zeka eğitimleriyle 2022 sonuna kadar 60 eğitmenle 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

- "Yapay zekaya ilgi duyan tüm gençleri eğitimlerimize bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattıkları Yarını Kodlayanlar projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, 'biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım' dedik. Böylece Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. Yarını Kodlayanlar projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 225 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitim içeriklerimizi sürekli zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik yapay zeka eğitimlerimize başladık. Amacımız, gençlerin yapay zeka temelli kodlama yetkinliklerini geliştirmek. Bu eğitimlerle bir yılda 3 bince ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimize ulaşmak için eğitimlerimizi her hafta düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yapay zekaya ilgi duyan tüm gençleri eğitimlerimize bekliyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da kodlama bilmenin okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek gençlerimizin, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında 14-17 yaş arasında lise öğrencilerine yönelik Phyton temelli yapay zeka eğitimlerini bu yıl 3 bin gencimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çeşitli meslek liseleri ile ortaklıklar geliştirerek bu öğrencilerin yazılıma ve kodlamaya yönelmesi için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. İnanıyorum ki içerikleri zenginleşen ve daha fazla gencin yararlanacağı bu değerli proje ile toplumları dönüştüren ve liderlik eden bireylerin ortaya çıkmasına destek olacağız. Çünkü biliyoruz ki 21. yüzyıl dijital yetkinlikleri ile bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir yüzyıl olacaktır." ifadelerini kullandı.

- The Clubhouse Network iş birliği

Verilen bilgiye göre, Yarını Kodlayanlar'da 14-17 yaş grubu gençlere yapay zekanın yanı sıra mobil uygulama geliştirme ve oyun konularında da bilgi veriliyor. Diğer yandan, 2 yıl önce dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan iş birliği kapsamında, online ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençlerin bu gruplara dahil edilmesi planlanıyor. Ayrıca, yapay zeka eğitimlerine birkaç meslek lisesinin de dahil edilmesi ve böylece özellikle istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması da hedefler arasında bulunuyor.

Yarını Kodlayanlar projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 225 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

