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Yarışmada kazandığı ödülü engelli çocuklara harcayacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen Abdurrahman Alper Patır, ulusal bir televizyonda yayınlanan yarışmada kazandığı ödülü engelli çocuklara tekerlekli sandalye almak için harcayacağını açıkladı.Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasına Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen Abdurrahman Alper Patır katıldı.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen Abdurrahman Alper Patır, ulusal bir televizyonda yayınlanan yarışmada kazandığı ödülü engelli çocuklara tekerlekli sandalye almak için harcayacağını açıkladı.
Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasına Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen Abdurrahman Alper Patır katıldı. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olan ve uzun yıllar profesyonel olarak basketbol oynayan Abdurrahman Alper Patır’ın 2017 yılında Ukrayna’da bir müze bahçesinde üzerine ağaç dalı düşmesi sonucu 35 gün yoğun bakımda kalırken, omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını devam ettirmek zorunda kaldı. Pamukkkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda 3 sezondur forma giyen bir çocuk babası olan 39 yaşındaki Abdurrahman Alper Patır, yarışmada oldukça başarılı bir performans sergiledi. Patır yarışmanın 9. sorusunda çekilerek 30 Bin TL’lik para ödülü kazandı. Patır, örnek bir davranışta bulunarak kazandığı para ödülüyle engelli çocuklara tekerlekli sandalye temin edeceğini açıkladı. Şu anda özel bir hastanede hasta iletişim koordinatörü olarak çalışan Abdurrahman Alper Patır’ın bu davranışı takdir topladı. Patır’ın formasını giydiği Pamukkale Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı 2020-2021 sezonunda 3. Lig A Grubu’nda mücadele edecek.

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