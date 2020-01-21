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  4. Yarıyıl tatili boyunca en çok camiye gelen çocuklar köylüler tarafından ödüllendirilecek

Yarıyıl tatili boyunca en çok camiye gelen çocuklar köylüler tarafından ödüllendirilecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Büyük Aslıhanlar köyünde, yarıyıl tatili dolayısıyla camiye vakit namazlarında en fazla gelen çocuklar, tatil bitiminde Camii imamı ve köylüler tarafından ödüllendirecek.Çocukların Sabah namazına da geldiğini belirten Büyük Aslıhanlar Köyü Camii İmamı Celil Doğan, ’’İlk başladığımızda 5 olan çocuklarımızın sayısı 11’e çıktı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Büyük Aslıhanlar köyünde, yarıyıl tatili dolayısıyla camiye vakit namazlarında en fazla gelen çocuklar, tatil bitiminde Camii imamı ve köylüler tarafından ödüllendirecek.
Çocukların Sabah namazına da geldiğini belirten Büyük Aslıhanlar Köyü Camii İmamı Celil Doğan, ’’İlk başladığımızda 5 olan çocuklarımızın sayısı 11’e çıktı. Çocuklarımıza camiyi sevdirmek ve onlara namaz aşkını aşılamak için puanlama usulü ile tatlı bir yarış başlattık. Vakitlerde çocuklarımız cemaatle namaz kılıyor, yüzlerindeki tebessümü, caminin içindeki o neşeyi görmek hepimizi çok memnun ediyor. Namaz vakitleri hariç Kur’an ve namaz süreleri öğreniyorlar. Bu bağlamda çocuklarımıza köylülerimizle birlikte, kendi imkanlarımız dahilinde hediyeler vereceğiz. Yarıyıl tatili sonunda ençok namaza gelen öğrencilerimizden birinci gelen çocuğumuza bisiklet, ikinci gelen çocuğumuza tablet ve üçüncü gelen çocuğumuza da saat hediye edeceğiz. Dereceye giremeyen çocuklarımızı da boş çevirmeyeceğiz. Onlara da çeşitli hediyeler vereceğiz. Amacımız geleceğe yönelik inançlı nesillerin yetişmesi’’ diye konuştu.

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