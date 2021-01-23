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Yarıyıl tatiline giren anaokulu öğrencileri performans belgelerini aldı

23.01.2021 08:09 | Son Güncelleme:
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Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yavuz Selim Anaokulu öğrencilerinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl dönemi performans belgelerini verdi.Yavuz Selim Mahallesindeki Yavuz Selim Anaokulunda yüz yüze eğitim gören öğrenciler okul öncesi öğrenci gelişim raporlarını alarak yarıyıl tatiline girdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yavuz Selim Anaokulu öğrencilerinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl dönemi performans belgelerini verdi.
Yavuz Selim Mahallesindeki Yavuz Selim Anaokulunda yüz yüze eğitim gören öğrenciler okul öncesi öğrenci gelişim raporlarını alarak yarıyıl tatiline girdi. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan programa katılan Vali Mehmet Makas ve beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere performans belgelerinin yanı sıra hediye de dağıttılar.
Gerçekleştirilen programda yarıyıl tatiline giren ve performans belgelerini alan öğrencileri tebrik eden Vali Makas, minik öğrencilerle sohbet etti.
Programda konuşan Makas, başarı ve başarısızlığın eğitimin tüm paydaşlarının mesuliyeti olduğunu belirterek, çocukların eğitim yolculuklarında zaman zaman karşılaşacağı zorlukların veliler ve öğretmenlerle birlikte aşılacağını kaydetti.
Konuşmasının devamında; başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenleri ve velileri göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından ötürü kutlayan Makas, huzurlu bir tatil geçirmelerini temenni etti.

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