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Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

21.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

Gaziantep’te bir ikameti silah atölyesine çevirerek kuru sıkı tabancaları gerçeğe çeviren şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıksorut Mahallesi’nde bir ikameti silah atölyesine dönüştüren şahsa yönelik operasyon yaptı.

Gaziantep’te bir ikameti silah atölyesine çevirerek kuru sıkı tabancaları gerçeğe çeviren şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıksorut Mahallesi’nde bir ikameti silah atölyesine dönüştüren şahsa yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kuru sıkı silahları gerçek silahlara çeviren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramada 2 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda tabanca malzemesi ve silah çevirmede kullanılan aparatlar ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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