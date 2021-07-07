YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Yasa dışı yayın yapan 1204 internet sitesi erişime kapattırıldı

Yasa dışı yayın yapan 1204 internet sitesi erişime kapattırıldı

07.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yayın yapan 1204 internet sitesi erişime kapattırıldı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetleri neticesinde, Türkiye'den ulaşım sağlanabilen 1204 internet sitesi, yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle erişime kapattırıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, son 6 ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında 1191 "yasa dışı bahis ve müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden, 13 zararlı yazılım içeren toplam 1204 internet sitesinin, ilgili kanun gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığı ile erişimlerinin engellenmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının hassasiyetle devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralıKahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:40

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Erdem Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğrul Eczanesi
Dulkadiroglu
Anadolu Eczanesi
Onikisubat
Hüdayioğlu Eczanesi
Onikisubat
Mine Eczanesi
Onikisubat
Vildan Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.