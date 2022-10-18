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Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

18.10.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 13 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışanlardan 8'inin FETÖ, birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

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