YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yasağa aldırmayan sokaktaki bu çocukları gören yok mu?

Yasağa aldırmayan sokaktaki bu çocukları gören yok mu?

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’de küçük yaşta olan bazı çocukların yasağa aldırış etmeden dolaşması dikkat çekti.Erenköy mahallesinde bulunan boş bir araziden 6-7 küçük yaşta çocuğun ot topladığını gören vatandaşlar duruma şaşırdı.

Eskişehir’de küçük yaşta olan bazı çocukların yasağa aldırış etmeden dolaşması dikkat çekti.
Erenköy mahallesinde bulunan boş bir araziden 6-7 küçük yaşta çocuğun ot topladığını gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında evden çıkmaları yasak olan çocuklar, anne ve babaları için getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeden sokaklara çıktı. Mahallede sosyal mesafeyi de ayarlayamayan çocuklar ellerinde bulunan kasaları topladıkları otlarla doldurdu. Çocukların bu kadar tedbirsiz davranmasını anne ve babalara bağlayan mahalle sakinleri ise yaşanan sorumsuzluğa karşı tepki gösterdi. Yasağa aldırış etmeden rahatlıkla dışarıda dolaşan çocukların maske takmadığı da görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
Ayça Eczanesi
Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.