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Yasak aşk cinayetinde karar: Cinayet zanlısı kocaya 24 yıl hapis cezası

İHA İHA
18.03.2024 12:34
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisini aldattığı iddia edilen eşini öldüren, onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen kişiyi de yaralayan sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi.

Heyet, ‘Kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023’de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Tansu A.’yı ve görüştüğü B.Y.T.’yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tansu A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

YASAK AŞK CİNAYETİNDE KARAR

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık İ.A., taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada, söz hakkı verilen sanık, “Öldürmeye kasten hareket etmedim önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, pişmanım” dedi. Kararını veren mahkeme heyeti ise sanık İ.A.’yı eşi Tansu A.’ya karşı ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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