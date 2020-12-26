Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye geri mi dönüyor!

Fox TV'nin izleyenleri ekran başına kilitleyen Yasak Elma dizisinde Halit karakterine hayat veren Talat Bulut senaryo gereği Yasak Elma’ya ölerek veda etmişti. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin rol aldığı Yasak Elma 91. bölüm fragmanında Halit karakterinin ölmediği ve geri döndüğü iması yapıldı.

'HALİT GERİ DÖNMÜYOR'

Geri döneceği konuşulan Talat bulut, ‘Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok’ dedi.

