Yasak Elma’nın Yıldız ve Ender’ine dişli rakip! Öyle bir isim kadroya katıldı ki...

Yasak Elma dizisi yeni yılın ilk haftası sete bir hafta ara veriyor. Son sezonu çekilen diziye ayrıca Doktor Selim’in (Emre Kızılırmak) profesör annesi Sevim ve babası Koray Avcıoğlu, Doğan’ın (Murat Aygen) eski aşkı Julia, Julia’nın asistanı Tuğçe ve Sedai’nin kuzeni Selen dahil olacak. Selen’e Pelin Orhuner hayat verecek.

Julia için ise Pelin Karahan’la görüldüğü ancak rolü çok seven Karahan’ın Şebeke dizisindeki takvimi nedeniyle “Yasak Elma”ya katılamadığı öğrenildi. Bu sebeple rol için ünlü bir isimle anlaşıldı.

Birsen Altundaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Nehir Erdoğan fenomen dizinin kadrosuna katıldı.

Erdoğan dizide Julia karakterine hayat verecek ve Murat Aygen’in hayatındaki vazgeçilmez kadın olarak öne çıkacak.

