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Yasak Elma'ya katılan Yasmin Erbil'den karavan pozları!

06.09.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Yasak Elma dizisinde rol alacak olan Yasmin Erbil, dizinin çekimlerine katıldı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, dizi setindeki oyuncu karavanında çekilen pozlarını paylaştı.

Yasak Elma'ya katılan Yasmin Erbil'den karavan pozları!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin ise ayrıldığı Yasak Elma, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ederken, kadroya yeni isimler dahil oldu. Dizinin yeni sezon ve 111. bölümü 13 Eylül Pazartesi akşamı Fox ekranlarında olacak. Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen ile Biran Damla Yılmaz ve Ece Dizdar da katıldı. Diziye yeni katılan isimler arasında Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de yer alıyor.

Dizinin yeni sezon çekimlerine katılan Yasmin Erbil, dizi setinden karavanında çekilen karelerini paylaştı. Erbil paylaşımına "Karavan fotoğrafı da geldiğine göre..." notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"

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Yasmin Erbil, dengelerin değişeceği dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan karakterini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Yasmin Erbil
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