YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Yasak geldiğini duyanlar vatandaşlar berberlere akın etti

Yasak geldiğini duyanlar vatandaşlar berberlere akın etti

SAKARYA HABERLERİ  | 21.03.2020 18:55 | Son Güncelleme

Kaynarca ilçesinde çok sayıda vatandaş yayımlanan genelge sonrası kapacak olan berberlere akın etti.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.

Yasak geldiğini duyanlar vatandaşlar berberlere akın etti

Kaynarca ilçesinde çok sayıda vatandaş yayımlanan genelge sonrası kapacak olan berberlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak. Yapılan açıklama sonrasında Kaynarca ilçesinde yaşayan vatandaşlar berberlere akın etti. Merkez Mahallesinde Berber dükkanı çalıştıran Ceyhun İçöz yaptığı açıklamada, “Dükkanda müşteri yoktu elemanlarla otururken birden dükkana yığılma oldu. Meğerse berber dükkanlarınada yasak gelmiş‘’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar

Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
13:11
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Erdem Eczanesi
Yenikent
Işık Eczanesi
Adapazari
Müge Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Altınküre 5’inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

Altınküre 5’inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

LPG'nin fiyatını 2 liranın altına düşürdü, sürücüler kuyruğa girdi

LPG'nin fiyatını 2 liranın altına düşürdü, sürücüler kuyruğa girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.