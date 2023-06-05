YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Yasak var uyan yok!

Yasak var uyan yok!

05.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkında yasak olmasına rağmen özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde çok sayıda kişinin mangal ve semaver yakıp geriye çevre kirliliği bırakmalarına tepkiler büyüyor.

Yasak var uyan yok!

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Atatürk Parkı mangal keyfi yapmak isteyenlerin mekânı haline dönüşürken bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş ise durumu yetkili mercilere şikâyette bulunuyor.

Şikâyetlere ve yasak olmasına rağmen aynı manzaranın devam ettiğini ifade eden vatandaşlardan Aynur Demirci, “Çok defa insanlar bu durumu şikâyet etti. Parkın tam etrafında evler var. Rahatsız olmamak mümkün değil. Atatürk Parkında ‘mangal ve semaver yapmak yasaktır’ tabelalarına sıkça rastlıyorum. Ancak bu yasağa uyulduğunu da, uymayanlar hakkında yaptırım tatbik edildiğine de henüz hiç rastlamış değilim. Bu durum çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yetişkinler ve çocuklar açısından büyük bir rahatsızlık sebebi.” dedi.

Öte yandan Atatürk Parkında mangal keyfi geçtiğimiz yılda gündeme gelmiş vatandaşlar şikayette bulunmuştu. Yapılan şikâyetlere yönelik Erzincan Belediyesince şu cevabın verildiği kaydedildi:
“Belediye kanunun ilgili maddelerinde Atatürk Parkında mangal ve semaver yakmak yasaktır. Ancak ilimizde şehir merkezine yakın mesire alanının bulunmamasından kaynaklı olarak bu alanda gerçekleştirdiğimiz denetimlere ve uyguladığımız cezai işlemlere rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından Esentepe bölgesinde yeni bir piknik alanı oluşturularak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Piknik alanının hizmete açılmasının akabinde hemşehrilerimiz bu alana yönlendirilerek ve sorun ortadan kaldırılacaktır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hobi olarak başladı, yüz binlerce antika ve nostalji eser biriktirdiHobi olarak başladı, yüz binlerce antika ve nostalji eser biriktirdi
İzmir'de bir kişi tabancayla amcasını öldürdüİzmir'de bir kişi tabancayla amcasını öldürdü
Kıskançlıktan çıkan kavgada öz kız kardeşini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladıKıskançlıktan çıkan kavgada öz kız kardeşini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:48
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Mengüceli eczanesi
Merkez
Çayirli eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Çağla eczanesi
Merkez
Eczane kübra nur eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.