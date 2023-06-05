Yasak var uyan yok!

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Atatürk Parkı mangal keyfi yapmak isteyenlerin mekânı haline dönüşürken bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş ise durumu yetkili mercilere şikâyette bulunuyor.

Şikâyetlere ve yasak olmasına rağmen aynı manzaranın devam ettiğini ifade eden vatandaşlardan Aynur Demirci, “Çok defa insanlar bu durumu şikâyet etti. Parkın tam etrafında evler var. Rahatsız olmamak mümkün değil. Atatürk Parkında ‘mangal ve semaver yapmak yasaktır’ tabelalarına sıkça rastlıyorum. Ancak bu yasağa uyulduğunu da, uymayanlar hakkında yaptırım tatbik edildiğine de henüz hiç rastlamış değilim. Bu durum çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yetişkinler ve çocuklar açısından büyük bir rahatsızlık sebebi.” dedi.

Öte yandan Atatürk Parkında mangal keyfi geçtiğimiz yılda gündeme gelmiş vatandaşlar şikayette bulunmuştu. Yapılan şikâyetlere yönelik Erzincan Belediyesince şu cevabın verildiği kaydedildi:

“Belediye kanunun ilgili maddelerinde Atatürk Parkında mangal ve semaver yakmak yasaktır. Ancak ilimizde şehir merkezine yakın mesire alanının bulunmamasından kaynaklı olarak bu alanda gerçekleştirdiğimiz denetimlere ve uyguladığımız cezai işlemlere rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından Esentepe bölgesinde yeni bir piknik alanı oluşturularak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Piknik alanının hizmete açılmasının akabinde hemşehrilerimiz bu alana yönlendirilerek ve sorun ortadan kaldırılacaktır.”

