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Yaşam Bahçesi bin 556 ailenin sofrasına umut oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Bahçesi projesi ile toplamda 5 ton dalından toplanan mahsul bin 556 ailenin evine ulaştırılırken yıllık 30-35 tonluk hasat hedefine de adım adım yaklaşılıyor.Beylikdüzü Belediyesi’nin üreten kent vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nin mahsulleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Bahçesi projesi ile toplamda 5 ton dalından toplanan mahsul bin 556 ailenin evine ulaştırılırken yıllık 30-35 tonluk hasat hedefine de adım adım yaklaşılıyor.
Beylikdüzü Belediyesi’nin üreten kent vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nin mahsulleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşmaya devam ediyor. İlk günden bu yana büyük ilgi gören ve örnek gösterilen projede şimdiye kadar 5 tonluk mahsul toplanırken belediye yıllık 30-35 tonluk hedefine de adım adım yaklaşıyor. Kabak, sivri biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, karalahana, pırasa, kapya biber, domates, göbek lahana, akça armut, pazı, sakız kabak, nektarin, taze soğan, vişne ve semizotu gibi mevsim sebze ve meyveleri belediyenin Gıda Bankası üzerinden gerekli incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

“Mahsullerimiz sofralara umut oldu”
Yaşam Bahçesi projesi ile insanların hayatına dokunmanın mutluluğunu paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bir hayalle başladı her şey. Hayaller bağ oldu, bahçe oldu ve Yaşam Bahçemizden toplanan mahsuller bin 556 sofraya umut oldu; çok mutluyum. Beylikdüzü için üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Çalık aynı zamanda her mahallede Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri oluşturma hedefine ulaşmak için de Yaşam Bahçelerini çoğaltmak adına çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

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