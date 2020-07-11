Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Beylikdüzü Belediyesinin Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda oluşturduğu Yaşam Bahçesi’nde hasat sürüyor; ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor. Bahçeden şimdiye kadar hasat edilen 377 kilo sebze ve meyve, 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Bahçesi ile sosyal belediyeciliğin ve kent dayanışmasının en güzel örneklerinden birini hayata geçirdi. Yaşam Bahçesi’nin bereketli toprağında yetişip olgunlaşan ürünler, Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor. Bahçeden elde edilen organik ve taptaze ürünlerle şimdiye dek 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğu taşındı.

“Mutluluk duyuyoruz”

Yerel yönetimlerin önceliğinin sosyal adaleti sağlayıp paylaşma kültürünü hakim kılmak olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi, üreten Beylikdüzü hayalimizin bir yansıması. Temel amacımız, kendi kendine yeten bir kent oluşturmak. Gıda enflasyonunun arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aile bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.