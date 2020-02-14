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Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrasından Sevgililer Günü konseri

İZMİR HABERLERİ  | 14.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, bu sezon dördüncü kez Sevgililer Günü Konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dinleyicilerle buluştu.

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, bu sezon dördüncü kez Sevgililer Günü Konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dinleyicilerle buluştu. Moskova Çaykovski Konservatuarı mezunu Şef Artun Hoinic yönetimindeki konserde, piyanist Emre Elivar solist olarak yer aldı.
Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonda dinleyicilerle buluştu. Konsere büyük ilgi gösteren İzmirli müzikseverler salonu doldurdu. Çok yönlü müzisyenliği ile genç kuşağın parlayan isimlerinden, besteci kimliğiyle de pek çok yarışmada dereceleri olan Moskova Çaykovski Konservatuarı mezunu Artun Hoinic yönetimindeki konserde, Türkiye’nin dünya çapındaki piyano virtüözü Emre Elivar solist olarak yer aldı. 5 yaşında başladığı piyano eğitimini sınıflar atlayarak birincilikle bitiren, ardından devlet bursu kazanarak gittiği Almanya’da yüksek eğitimini ve doktorasını yine büyük başarı gösterip birinciliklerle tamamlayan, bugüne kadar birçok önemli ödül kazanan ve dünyanın dört bir yanında konserler veren Emre Elivar performansla dinleyenleri mest etti. Orkestra ve Elivar; konserin ilk bölümünde Chopin’in 2. Piyano Konçertosu Op.21’i seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Orkestra; Sibelius’un Hüzünlü Vals Op.44 ve Manuel de Falla’nın Büyülü aşk eserlerinin yer aldığı programı seslendirdi. Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde, solist Elivar ve Orkestra’nın performansı, dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Müzikseverlerle buluşmalar sürecek
Orkestra Koordinatörü Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar Dinçer, 2006 yılında Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın fikriyle Oda Orkestrası olarak kurulan ve İzmir’de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneğini oluşturan Senfoni Orkestrası’nın, kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunmaya devam edeceğini söyledi. Senfoni Orkestrası, Şef Mehmet Can Özer yönetiminde 2019-2020 sezonunun beşinci konseri olan Yaşar Üniversitesi Kuruluş Yıldönümü Konseri’nde 4 Mart günü solist keman sanatçısı Önder Baloğlu, 8 Nisan’daki sezonun son konseri olan Film Müzikleri Konseri’nde İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. Daha önce olduğu gibi tüm konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

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