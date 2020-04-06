Yaşar Üniversitesi uzaktan eğitimde hız kesmiyor

Yaşar Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) korona virüs nedeniyle ‘dijital, uzaktan eğitim’ ile öğretime devam etme kararının ardından, geçen 2 haftalık süreçte bahar dönemindeki bin 5 dersin uygulamalı dersler ve staj dışındaki 952’sini, dijital ortama taşıdı. Geçen 2 haftalık süreçte; 8 bin 750 öğrenci, Çevrimiçi Öğrenme Ortamında (Sakai CLE) 952 derste bin 842 canlı derse katılırken 3,3 milyon kez de sayfa görüntülemesi gerçekleştirdi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Eğitimde dijital dönüşümü bir seçim ya da tercih olarak görmeyerek 2015 yılından bu yana bu yönde adımlar atarak bir değişim başlattık. Süreçlerimizi dijitalleştirerek iş yükümüzü azaltıp, kaliteye odaklandık. Üniversite olarak, gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden, öğrencilerimize hitap eden en uygun çözümleri seçerek kampüs sınırlarını aşıp onlara ulaşmanın yolunu seçtik. Öğrenciler, öğreticiler ve deneyim sahibi bileşenleri etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde bir araya getirebilecek araçları kampüs içinde ve dışında erişilebilir kılmak adına dijital dönüşümümüzün önemli bir ayağı olan ‘Dijital Öğrenme Ekosistemimizi geliştirdik. Eğitimde dijital dönüşüm stratejimiz, teknolojiyle değişimin yanında geliştirme ilkeleri üzerine kurulu. Gerçekleştirdiğimiz bu dijital dönüşüm Yaşar Üniversitesi olarak böylesi bir dönemde öğrencilerimize rahatlıkla ulaşabilmemizi, onlara hızlı ve daha kolay çözümler sunup cevaplar verebilmemizi sağladı” dedi. Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ise geçen 2 haftalık süreçte ulaşılan rakamlar hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Özarslan, “Bu süreçten önce 2019-2020 Güz döneminde tamamen uzaktan yürütülen bireysel öğrenme şeklinde düzenlenmiş 40 kurumsal temel dersimize ek olarak, düzenli olarak eğitim teknolojileri konusunda destek verdiğimiz akademisyenlerimizle dönemde açılan bin dersimizin 420’sini teknoloji destekli harmanlanmış olarak sunuyorduk. Yaşanan gelişmeler neticesinde bahar döneminin YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda uzaktan eğitime taşınması ile mevcut bin 5 dersin 952’sini dijital ortama taşıdık. Geri kalanlar ise şu şartlar altında sağlayamadığımız saha uygulamaları ve staj dersleri” diye konuştu.

Günlük 100-150 ders sanal ortamda devam ediyor

Sosyal izolasyondan kaynaklı olarak öğrencilere sesli görüntülü ulaşmanın bu süreçte daha da önemli olduğunu düşündüklerini belirten Doç. Dr. Yasin Özarslan, “Günlük olarak kampüste sınıf ortamında gerçekleşen 100 ila 150 arasındaki dersimiz aynı şekilde haftalık ders saatinde, bünyemizde geliştirdiğimiz dijital öğrenme ekosistemimizden canlı dersler şeklinde kaldığı yerden devam ediyor. Canlı derslerde öğrenciler gerektiğinde hocalarımız gibi derse sesli ve görüntülü olarak dahil olmakta, sunumlarını ve ekran paylaşımlarını takip etmekte, söz alarak kendi sunum ve paylaşımlarını yapabilmekte. Ortak çalışma araçları ile de sınıfta olduğu gibi sesli görüntülü bir şekilde ortak ekran üzerinden işbirliği yaparak ve birlikte çalışabilmekteler. Öğrencilere eşzamanlı sağlanan desteğin yanında diledikleri zaman erişim sağlayabilecekleri içerik ve etkinliklerde bu ortamdan sunulmakta” dedi.

8 bin 750 öğrenci, 952 derste bin 842 canlı derse katıldı

2 haftalık süreçte 8 bin 750 öğrencinin 952 derste bin 842 canlı ders katıldığını söyleyen Yasin Özarslan, “Aynı zamanda kayıt altına alınan bu dersler, ders saati dışında 17 bin 543 kez izlendi. Öğrenme ortamımızda da 3,3 milyon sayfa görüntülemesi gerçekleştirildi. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz mobil dönüşüm sayesinde gerek öğrenme ortamlarımız gerekse de eğitim içeriğimiz, mobil uyumlu olarak sunuluyor. Bu dönemde öğrencilerimizin bu ortamlara erişimde yüzde 62 oranında mobil cihazları tercih ettiğini gördük. Aynı şekilde bizler de onlara bünyemizde proje bazlı çalışan öğrencilerimizin geliştirdiği mobil uygulamamız YUConnect ile ulaşıyoruz. YUConnect üzerinden öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz haftalık ders programı, ders sınıf bilgisi, danışmanlık, hatırlatma/uyarı servisleri, mesajlaşma gibi birçok hizmete ulaşabiliyor. Günlük ortalama duyuru, ödev hatırlatması, eğitmen bilgilendirmesi gibi birçok farklı konuda 10 binin üzerinde bildirim paylaşımı yapılıyor” bilgilerini aktardı.

