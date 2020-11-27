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‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanlı taş ustası hayatını kaybetti

BİTLİS HABERLERİ  | 27.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde taşlara şekil vererek yaptığı eserler sayesinde ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanına sahip 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedilen taş ustası Tahsin Kalender, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde taşlara şekil vererek yaptığı eserler sayesinde ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanına sahip 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedilen taş ustası Tahsin Kalender, dün akşam saatlerinde vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Kalender, dün gece yaşamını yitirdi. Taş ustası Kalender’in cenazesi bugün Kalender Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

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